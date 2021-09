Reazione a Catena , il gesto choc dei concorrenti fa "infuriare" Marco Liorni che lascia lo studio: «Me me vado». Pochi minuti fa, è terminata la puntata del quiz estivo di Rai1. A spuntarla ancora una volta i Fraintesi, campioni in carica. Ma durante il gioco "Quando, dove, come, perché" è avvenuto qualcosa di inaspettato. Andiamo con ordine.

La frase misteriosa si sta componendo: «Nell'antico Egitto, nella stalla prosciugata, perché Cleopatra faceva il bagno nel suo latte...». I concorrenti a questo punto devo indovinare di quale animale si tratti. Ma le risposte che arrivano spiazzano Liorni: «Pecora, vacca, asino...». Ma ce n'è una in particolare che fa trasalire il conduttore: «Gatto». A quel punto, Liorni fingendo sdegno se ne va: «Lascio lo studio».

Marco Liorni

Dopo la piccola gag, il conduttore aiuta i concorrenti: «Ragazzi è una femmina». E a quel punto, il concorrente Pietro indovina: «Asina». Tripudio in studio. Si arriva poi al gioco finale. Ma stasera i Fraintesi non indovinano l'ultima parola (salsa, ndr). Domani ci riprovano.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Settembre 2021, 20:10

