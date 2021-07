Reazione a Catena , il concorrente va in "tilt" in diretta e non parla più. Marco Liorni allibito: «Che succede?». Pochi minuti fa, è terminata la puntata del quiz estivo di Rai1. A conquistare il titoli di campioni, ancora una volta la squadra delle Scuffie. Battuti all'intesa vincente gli sfidanti Cocktail. Ma proprio uno dei loro componenti si è reso protagonista di un momento inaspettato. Ma andiamo con ordine.

I Cocktail stanno affrontando l'intesa vincente. Il termine da indovinare è "60 minuti". Parte l'intesa. «Formano un'...». Ma il concorrente che deve proseguire l'intesa vincente "si impalla" e non dice la parola "ora" che avrebbe permesso al terzo componente di indovinare la definizione. Il concorrente si ammutolisce spiazzando tutti. Scade il tempo e interviene Liorni: «Dovevi dire ora, può capitare...».

Immediati i commenti su Twitter: «Ma che è successo? Si è impallato?». E ancora: «Ma perché si è ammutolito?». «Si è emozionato...». Alla fine, passano al gioco finale le Scuffie che per la quarta sera di seguito indovinano l'ultima parola (tastare, ndr) aggiudicandosi 14.500 euro. Domani ci riprovano.

