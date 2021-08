Reazione a Catena, "brutta parola" del concorrente. La regia costretta a bippare. Liorni furioso: «Non si dice!»

Reazione a Catena , "parola vietata" del concorrente. La regia costretta a bippare. Marco Liorni: «Non si dice!». Pochi minuti fa, è terminata la puntata del quiz estivo di Rai1. A spuntarla, i neo arrivati Numeri Primi che hanno strappato il titolo alle Trottole, campionesse solo per una sera. Ma proprio durante l'intesa vincente dei Numeri Primi è accaduto un fatto inaspettato.

Claudio e Lorenzo, due membri del team, devono far capire a Davide la parola "Marilyn Monroe". Ma utilizzano una parola vietata: «Lattina di Coca Cola». Ovviamente, il programma è registrato e scatta il beep della regia sul nome del marchio. Interviene Liorni: «Non si possono dire nomi di marchi, è un errore e tornate indietro di uno».

In ogni caso, alla fine sono proprio i Numeri Primi a spuntarla e ad arrivare all'ultima manche. I neo campioni giocano per 3.219 euro, ma non riescono a indovinare l'ultima parola (contesto). Domani ci riprovano.

