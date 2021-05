Real Time si gode la Crociera di ascolti grazie a Flavio Montrucchio

Momento magico per Flavio Montrucchio che vola verso un successo di ascolti anche con il nuovo ‘Primo Appuntamento Crociera’ nel prime time di Discovery.

La prima puntata dello spin-off, dopo oltre 15 settimane di messa in onda con l’edizione classica, fa il record di ascolti: miglior debutto di sempre dal 2019.

Montrucchio nella serata di ieri totalizza il 2,5% di share con oltre 600.000 spettatori e un picco di puntata pari a oltre 700.000 telespettatori sul pubblico totale.

Dunque, cambia il programma, la forma e la location ma gli episodi inediti con Flavio Montrucchio portano al successo Real Time che al martedì sera si prende la soddisfazione di superare reti concorrenti come Tv8 e Rai4 con gli ‘Eurovision’. Montrucchio rimane stabile e in crescita; rispetto il debutto del 6 gennaio 2021 con l’edizione classica si evidenzia un oltre +100.000 telespettatori e quasi +1 punto. Il target è pari al 4.5%.

Alta l’attenzione anche sui social network dove il programma ‘Primo Appuntamento Crociera’ raggiunge il podio tra i più commentati della prima serata.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Maggio 2021, 22:34

