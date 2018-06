Domenica 3 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Da lunedìarriva in prima visione assoluta, una docuserie in 4 episodi che in maniera inedita, racconta il viaggio alla scoperta delle più antiche tribù ancora esistenti.è il protagonista di un viaggio estremo, pericoloso e insieme affascinante, con tre destinazioni (Etiopia, West Papua e Sumatra) e tre amici e compagni di viaggio, uno per ciascuna meta:insieme ai quali vivere un’esperienza senza precedenti.L’attore, regista e fotografo israeliano sperimenta così un nuovo tipo di televisione, meno reality ma davvero aderente alla realtà.Viaggiatore curioso e coraggioso, per questa avventura Raz ha deciso di spingersi ai confini del mondo “civilizzato” per incontrare e vivere in totale immersione, libero da ogni pregiudizio, con alcune delle ultime tribù primitive rimaste nel pianeta: popolazioni tribali che da più di trentamila anni vivono secondo immutabili regole ancestrali e che oggi rischiano di scomparire. Tema centrale di questi quattro episodi sono proprio i rituali di iniziazione - ora mistici, ora religiosi, spesso pericolosissimi - ai quali Raz avrà l’opportunità di partecipare per cercare di avvicinarsi quanto più possibile al senso più profondo di ciò che tiene insieme le tribù che lo ospiteranno.In ogni episodio Raz esplorerà un territorio diverso, entrando in contatto con la tribù del luogo: qui, insieme al suo ospite, vivrà per giorni in simbiosi con la popolazione locale, condividendo ogni aspetto della vita quotidiana, dalla dura lotta per procacciarsi il cibo e l’acqua, alla preparazione e alla condivisione dei pasti, fino alle cerimonie religiose, scandite dalle severe e a volte - ai nostri occhi – cruente leggi a cui si ispira la vita tribale. Al termine della convivenza Raz e i suoi ospiti avranno il privilegio di assistere ad un rituale di passaggio, la cerimonia tradizionale che più caratterizza le tribù ospitante. Rituali così lontani da noi che metteranno duramente alla prova la resistenza, non solo fisica, di Raz, Asia, Piero e Luca. Dalla convivenza con questi uomini e donne nasceranno inevitabili interrogativi sul senso della vita stessa.