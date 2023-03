Raisport, Alessandra De Stefano si è dimessa. La direttrice paga il calo di ascolti e le tensioni nella redazione

Cambio al vertice di RaiSport, anche se è una soluzione temporanea in attesa delle nuove nomine. La direttrice Alessandra De Stefano, nominata nel novembre del 2021, si è dimessa dall'incarico. Momentaneamente il suo posto da responsabile della testata sportiva è stato preso ad interim dal vice direttore anziano Marco Franzelli.

Sulla decisione della direttrice probabilmente pesano la tensione accumulata per i cambiamenti della linea editoriale, gli ascolti in netto calo di trasmissioni popolarissime come "Domenica sportiva" e "Novantesimo minuto", il fallimento del "Circolo dei Mondiali" e il rapporto burrascoso all'interno della redazione di RaiSport con diversi giornalisti, in primis Paola Ferrari che ha contestato fin dall'inizio ogni decisione dei vertici, anche perché si è vista esclusa dalla Nazionale, l'unica esclusiva calcistica rimasta alla Rai.

Alessandra De Stefano potrebbe entrare nel vortice dei corrispondenti. In primis Parigi, la sua destinazione preferita. Per il nome del suo successore ancora non c'è stata la schiarita. Tuttavia i nomi che si fanno più frequentemente sono quelli di Paolo Petrecca e Andrea Vianello, anche se Mario Orfeo un pensierino potrebbe farcelo. Un altro nome uscito dal cilindro è quello di Paola Ferrari ma la giornalista e conduttrice ha detto già di non essere interessata. Probabilmente i nuovi vertici di Viale Mazzini rifaranno un altro tentativo a breve. Come soluzioni interne il più accreditato è il ticket Roma-Milano con Auro Bulbarelli e Giulio Delfino. Nessuna chance per Enrico Varriale in quanto c'è il processo di mezzo che lo allontana da qualsiasi incarico.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Marzo 2023, 15:18

