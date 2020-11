RaiPlay compie un anno, 16 milioni di utenti registrati e un palinsesto ricco

Dal lancio di VivaRaiPlay! con Rosario Fiorello, il primo grande evento in diretta esclusiva sulla piattaforma del Servizio Pubblico, avvenuto il 13 novembre del 2019, per RaiPlay e per la Rai è stato un anno di novità e di crescita costante negli ascolti digitali, su tutte le metriche, ma anche un anno in cui è diventata crescente l’attenzione di un pubblico più giovane, che si è aggiunto a quello più tradizionale dei canali lineari Rai. Serie Tv internazionali, fiction, produzioni originali, sport, intrattenimento, documentari, cartoni animati, contenuti didattici per la scuola e film, hanno arricchito il catalogo che conta oggi 3800 titoli ma hanno anche fortemente caratterizzato l’offerta editoriale di RaiPlay, segnando un anno di ascolti record e di grande apprezzamento da parte del pubblico: gli utenti registrati all’offerta OTT Rai sono diventati 16 milioni e le app scaricate dagli store oltre 23 milioni.

RAGAZZI E CINEMA NEL LOCKDOWN

In particolare nei mesi segnati dall’emergenza sanitaria, la piattaforma del Servizio Pubblico ha reso disponibile a studenti e insegnanti, in sinergia con Rai Cultura e Rai Ragazzi, una ricca library di supporto all’attività didattica, ma anche tanti contenuti esclusivi indirizzati in particolare al pubblico dei millennials, ai bambini, alle famiglie, per offrire momenti di intrattenimento e di svago in una fase particolarmente difficile per l’intera comunità.

Grazie all’operazione #ilCinemaNonSiFerma , in collaborazione con Rai Cinema, sulla piattaforma digitale Rai, il pubblico ha potuto fruire di opere inedite di registi italiani.

Il gradimento dell’offerta RaiPlay durante il periodo del lockdown ha permesso alla piattaforma di raggiungere la leadership del mercato dei broadcaster per il tempo speso grazie, soprattutto alla straordinaria performance della visione on demand (fonte Auditel Online).



IL CARNET DEGLI APPUNTAMENTI

Dal 14 novembre StarClub, il racconto dell’incontro emozionante ed inaspettato tra sei giovani fan ed altrettante celebrities: Mahmood, Francesco Gabbani, Fabrizio Moro, Gordon, Nek, Piero Pelù. Dal 19 novembre Ti ho visto negli occhi- Il rapimento Bulgari Calissoni: a distanza di 37 anni esatti da un sequestro che fece epoca, Giorgio Calissoni – rapito nel 1983 insieme alla madre Anna Bulgari, scomparsa lo scorso maggio – racconta per la prima volta quella tragica vicenda e ne rivive i giorni di prigionia, ripercorrendo uno dei rapimenti più brutali della stagione dei sequestri in Italia. Un docu crime emozionante in cui si fondono testimonianze e immagini di repertorio inedite.

Dal 25 novembre Pure, serie britannica prodotta da BBC per Channel Four e acclamata dalla critica, incentrata sul disturbo ossessivo compulsivo di Marnie, ventiquattrenne scozzese in preda a un vortice inconfessabile di cattivi pensieri che la porteranno, grazie a nuovi amici, a ritrovare se stessa.

Novembre sarà anche l’occasione per vedere su RaiPlay Diodato. Storie di un’altra estate. Il cantautore racconta se stesso attraverso la sua musica e attraverso le città che hanno segnato la sua vita, in un viaggio che attraversa l’Italia, a ritrovar bellezza in un’estate così diversa e inaspettata. Un viaggio alla scoperta della possibilità di rimettersi in gioco, di ricominciare, di un tempo che, si spera, “ci rincuori”.

Dal 3 dicembre Tu non sai chi sono io di Alessandro Sortino: il racconto in prima persona di 12 giovanissimi, la cosiddetta generazione Z, che per la prima volta si svelano ai propri familiari facendoli entrare nel mondo misterioso dei loro profili social.

Dal 9 dicembre Beforeigners, serie scandinava, prodotta da HBO Europe, che racconta le indagini del detective Haaland portato dalle tracce di un misterioso omicidio sulle tracce dei Beforeigner, uomini di epoche passate trasportati nel XX secolo. Dal 18 dicembre un altro straordinario artista musicale, Giovanni Allevi, è protagonista di Allevi In The Jungle: un viaggio alla scoperta dei suoni e della musica che animano le piazze delle più importanti città italiane, in compagnia dei buskers, gli artisti di strada.

Infine, dal 23 dicembre sarà disponibile su RaiPlay la serie di HBO Europe in otto episodi Foodie Love, che racconta la storia d’amore tra un ragazzo e una ragazza amanti della buona cucina. Tra un ristorante e un caffè, la passione tra i due si accenderà portando i protagonisti a sfidare paure e incertezze del passato.

