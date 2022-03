RaiPlay, al via "D-Side": il lato diverso delle cose

Servizio pubblico è anche parlare di diversità, unicità e inclusione. E la Rai lo fa all'interno della sua piattaforma digitale. In esclusiva, da oggi su RaiPlay, D-Side il lato diverso delle cose. In conduzione troviamo Giulia Lamarca, psicologa, travel blogger e neo-mamma che dal 2011 convive con la sua disabilità, ma sempre alla ricerca di nuovi linguaggi in un mondo che sta vivendo il suo cambiamento. Il programma, voluto da Rai per il Sociale e prodotto da Stand By Me, accende i fari sui generi che si trovano al centro del politicamente corretto e dei fatti quotidiani.

Dal razzismo e la sua identità al think different e alla body positivity. Tutti temi che fanno discutere, spesso affrontati diversamente a secondo delle generazioni che li vivono. Con quelle domande che creano imbarazzo e che sicuramente fanno discutere. Una donna transgender può entrare in un bagno femminile? È giusto ricorrere alla chirurgia estetica se hai un difetto fisico? Ci sono cose che una persona in sedia a rotelle non può fare? Gli stranieri ci rubano il lavoro? Assumeresti un bababysitter maschio? Usciresti con una persona che ha un disturbo mentale? A stimolare il dibattito e animare il confronto alcune coppie molto diverse tra di loro.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Marzo 2022, 09:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA