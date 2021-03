RaiPlay, è boom anche dopo il Festival di Sanremo

Prosegue la crescita di RaiPlay, anche dopo il boom di consumi, avvenuto nei giorni del Festival di Sanremo.

Con 8,3 milioni di ore di visione (linear + on demand), nella settimana 8-14 marzo, la piattaforma digitale Rai si conferma la prima per tempo speso, cresce del 31% rispetto al pari periodo 2020, rappresenta il 35% del totale mercato dei 5 editori misurati (Rai, Mediaset, Sky, Discovery, Cairo) e il 55% del totale tempo speso per il solo segmento di consumo on demand dei contenuti con durata superiore ai 30 minuti.

Nella settimana precedente, quella dell’ 1-7 marzo, invece, a farla da padrone è stato il Festival di Sanremo e Rai si è aggiudicata il primo posto per tempo speso totale (Linear + On demand) con il 46% del consumo del totale del mercato. Il video più visto è stato il duetto dei Maneskin con Manuel Agnelli della terza serata, che ha ottenuto 597.000 LS.

Secondo Auditel, rispetto all’edizione del 2020, i consumi on demand del Festival sono cresciuti del 62%.

Sempre riferito a Sanremo, di assoluto rilievo è stato anche il dato del pubblico giovanile, che rispetto al 2020 ha segnato un +123% sul target 14-24 anni ed un raddoppio del consumo, da parte del target 25-34 anni.

Dal 19 marzo per gli amanti del genere horror torna con la seconda stagione la serie Into The dark, la serie antologica horror prodotta da Blumhouse Television e distribuita dalla Sony PicturesTelevision.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Marzo 2021, 18:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA