Coronavirus, volano gli ascolti dei Tg, e RaiNews non fa rimpiangere il Tg1

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Maggio 2020, 18:38

Il coronavirus ha "baciato" non solo i telegiornali più blasonati, in onda sulle reti generaliste (tutti lievitati negli ascolti) ma ancheche hanno beneficiato – chi più chi meno – di un incremento di share. Nel preserale l’edizione del tiggì regionale della Rai ha raggiunto e superato in più occasioni il 20% di share. Tv2000 ha stabilito il miglior dato assoluto di sempre in tutte le edizioni (rassegna stampa compresa passata da 0,73% a 2,62% con picchi del 4%). Alle 18:30 l’1% di share è salito fino al 2,27% con la media telespettatori cresciuta da 163 mila a 444 mila. Un incremento in quasi tutte le fasce d’età per i tg, con un aumento del target maschile e dei più giovani. Che si unisce agli ottimi ascolti della Santa Messa e del Rosario della rete diretta da Vincenzo Morgante.. Dal 16 marzo al 26 aprile lo share del canale d’informazione diretto da Antonio Di Bella è stato del 7,2% nell’edizione della notte. Del 9,6% alle 5:30 del mattino. Del 19,3% alle 9. Del 14,4% alle 11. Rainews è andato in onda anche su Rai2 (4,5% alle 18) e su Rai3 (6,3% alle 6).la media share di RaiNews è cresciuta dello 0,5%, contro +0,4% di SkyTg24 (a cui va aggiunto +0,2% del canale 50 sul ddt) e +0,3% di TgCom. Sky Tg24 trasmettendo da Milano ha dovuto fronteggiare l’emergenza negli studi tv (anche perché si sono registrati dei casi di positività al virus). Il direttore Giuseppe De Bellis ha provato a shakerare la programmazione con qualche innovazione, tipo la tavola rotonda in 4 puntate di Idee per il Dopo e il tiggì da casa, quest’ultima edizione in onda un’ora al giorno con conduttori diversi ma con la stessa scenografia di sfondo, la solita libreria e il monitor, come se tutti vivessero nello stesso salotto.Obiettivamente trasmettere un’edizione da casa poco prima della Fase 2 è sembrata una mossa tardiva, che non ha spostato gli ascolti (sempre dell’ordine dello zerovirgola). Forse un tiggì con la Fly da Bergamo avrebbe avuto più appeal.