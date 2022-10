Ziantoni alla guida di Rai Vaticano

Stefano Ziantoni è alla guida della struttura di Rai Vaticano. Il giornalista romano per oltre 30 anni è stato in organico al Tg1. Diverse le esperienze maturate nella principale testata giornalistica radiotelevisiva italiana: dalla conduzione del telegiornale a quella della trasmissione Uno Mattina, fino a cronista politico e al seguito delle più alte cariche dello stato, dal Presidente della Repubblica Napolitano ai Presidenti di Camera e Senato.

Dal 2014 al 2022 ha assunto l’incarico di corrispondente dalla Francia sempre per la Rai. E da Parigi ha raccontato dall’anno terribile delle stragi (2015) all’incendio di Notre Dame (2019).

Ora questa nuova esperienza, in una struttura estremamente strategica e importante per l’azienda radiotelevisiva italiana soprattutto in previsione del Giubileo 2025.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Ottobre 2022, 18:10

