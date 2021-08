Rai uno, salta la luce nella sede di Via Teulada: stop a di Estate in diretta, in onda va Techetechete. Un problema tecnico ha messo K.o il sistema elettrico della storica sede della Rai vicino Piazza Mazzini. Il tutto è avvenuto durante la messa in onda di Estate in diretta, che è improvvisamente saltata e sostituita in onda da Techetechete. Un'interruzione che ha stupito molti telespettatori che hanno visto improvvisamente sparire il salotto condotto da Gianluca Semprini e Roberta Capua dai loro schermi.

Smarrimento anche su twitter dove molti telespettatori si sono chiesti cosa sia successo alla popolare trasmissione di Rai Uno

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Agosto 2021, 16:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA