Rai, torna Cartoons on the Bay Digital

Nasce Cartoons on the Bay Digital. Il festival dell’animazione crossmediale e della TV dei ragazzi, promosso da Rai e organizzato da Rai Com, in collaborazione con RaiPlay, Rai Ragazzi e Rai Radio, presenta la prima edizione interamente digitale. Anteprime, retrospettive, tavole rotonde, masterclass, incontri con i principali protagonisti internazionali del settore, si svolgeranno in diretta streaming. Non mancheranno gli attesi Pulcinella Awards, che verranno assegnati nel corso della cerimonia di premiazione finale che si svolgerà nella prestigiosa Sala A di Rai Radio, in via Asiago a Roma. Tutti gli appuntamenti di Cartoons on the Bay saranno trasmessi sulla piattaforma RaiPlay in tutto il mondo, dal 18 al 20 dicembre 2020.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Ottobre 2020, 16:24

