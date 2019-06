Rai, chi comanda a Viale Mazzini: ecco chi sono le tre consigliere della direttrice di Rai1

Chi comanda alla Rai? La risposta più scontata dovrebbe essere l’Ad Fabrizio Salini e invece no perché il capo azienda di Viale Mazzini sta perdendo potere a causa del partito che l’ha scelto, i Cinque Stelle, i cui esponenti stanno attraversando un tunnel dal quale non si vede l’uscita. In questo stato confusionale la Rai deve andare avanti. Ci sono i palinsesti da completare in questi giorni. Per fortuna a salvare gli ascolti ci sono le fiction e lo sport, perché per il resto, a cominciare dal glorioso Tg1, il gruzzolo di gloria si sta riducendo sempre di più.



Tuttavia, ci sono tre donne in prima linea con la bandiera issata, pronte a fare comunella per accrescere il potere decisionale della direttrice di Rai1, Teresa De Santis. Ma non ci riferiamo a quelle conduttrici che hanno successo di pubblico, come Antonella Clerici, Eleonora Daniele, Paola Perego. Tutt’altro, visto che tutte e tre hanno subito torti e ridimensionamenti (chi è rimasta senza programma, chi ha dovuto spostare l’orario per fare spazio a nuovi arrivi). Ci riferiamo a coloro che sono stimate, considerate come amiche e preziose alleate proprio dalla direttrice della rete ammiraglia. Si vedono spesso, si sentono continuamente, si presentano assieme anche alle serate importanti. Formano una squadra. Le tre damigelle e consigliere della De Santis sono Elisa Isoardi, Monica Setta e Francesca Immacolata Chaouqui.



Mentre la Isoardi ha già il suo spazio consolidato all’interno della rete ammiraglia (anzi nella prossima stagione riducendo la durata della Prova del Cuoco potrà migliorare anche lo share), Monica Setta se l’è guadagnato. La sua ricompensa è il programma di economia che dopo l’estate prenderà la scia di Unomattina, facendo slittare di mezz’ora Storie Italiane. Viene da chiedersi se ora ci sarà qualcosa pure per la Chaouqui. Chissà… Io un gettone lo punterei. In fondo non si perde occasione per apprezzare le gesta di Salvini, anche pubblicamente. Il leader della Lega che, a quanto pare, apprezza molto i volti femminili in video. Voleva pure la Maglie dopo il Tg1. Sono stati i Cinque Stelle a bocciarla. Tutte donne passate avanti nel gradimento a Laura Tecce, l’unica leghista della prima ora dimenticata dal capo.



È strano come chi nel mondo Rai - contro tutti e tutto - sposa per primo la causa alla lunga finisce ultimo, staccato da coloro che hanno baciato la pantofola e si sono riposizionati. Un altro caso eclatante a Saxa Rubra è Leonardo Metalli, il primo grillino di Viale Mazzini, rimasto ancorato nello stagno. Sabato 29 Giugno 2019, 15:08

