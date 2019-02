Venerdì 1 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 12:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sabato 2 febbraio, ore 15, presso Mondadori Bookstore - Via Tuscolana 771 per la serie "Sette volumi per raccontare i protagonisti della Compagnia del cigno", la fiction evento di Rai1, la giornalista del Tg1 Emma D’Aquino dialoga con i ragazzi del cast Matteo, Barbara, Domenico, Sara, Robbo, Sofia e Rosario.