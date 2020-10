Rai Ragazzi celebra Gianni Rodari: in esclusiva il videoclip animato “Il cielo è di tutti” cantata da Bungaro e Fiorella Mannoia. Al centenario del celebre scrittore saranno dedicate, a partire da venerdì 23 ottobre, cinque puntate speciali de l'Albero Azzurro.

Rai Ragazzi celebra il centenario dalla nascita di Gianni Rodari. Al celebre scrittore per l’infanzia, nato a Omegna il 23 ottobre 1920, saranno dedicate cinque puntate speciali de L’Albero Azzurro e il videoclip animato della canzone “Il cielo è di tutti” cantata da Bungaro e Fiorella Mannoia.



A partire da venerdì 23 ottobre, alle ore 16.15 (su Rai Yoyo, RaiPlay e l’app RaiPlay Yoyo), l'Albero Azzurro, condotta da Laura Carusino, Andrea Beltramo e Dodò, presenterà in ogni puntata una filastrocca del celebre scrittore per l’infanzia: il testo originale - citato integralmente e in modo fedele - fornirà il tema e l'idea dominante alla sceneggiatura, che li svilupperà adattandoli alle caratteristiche del programma.



A completare la puntata, l'appuntamento fisso con la canzone. Ogni testo di Gianni Rodari verrà suddiviso in blocchi narrativi, corrispondenti alle diverse scene, animate dalle azioni e dai dialoghi dei conduttori e dei pupazzi. In ogni blocco una strofa della filastrocca verrà svelata, per poi essere ricomposta e proposta integralmente alla fine. In altre occasioni, invece, potrebbe essere proprio la lettura della filastrocca all'inizio della puntata a dare il via alle avventure dei pupazzi, che vedremo poi impegnati a vivere in prima persona le situazioni e le piccole avventure descritte nel testo. Le puntate speciali andranno in onda il 23, 24, 25, 26 e 27 ottobre.



In occasione del centenario di Gianni Rodari, il 23 ottobre, su Rai Gulp, Rai Yoyo e su RaiPlay, sarà proposto in esclusiva il videoclip animato inedito della canzone “Il Cielo è di tutti”. Il brano, cantato da Bungaro e Fiorella Mannoia, è basato su un testo di Gianni Rodari, con musica di Antonio Fresa. La regia è di Francesco Filippini.

