Caos in Rai, i palinsesti cambiano all'ultimo momento: ecco perché molti programmi tv non sono ancora ricominciati

L'inizio della stagione televisiva in Rai era atteso questa mattina, ma all'ultimo momento i palinsesti sono cambiati. Trasmissioni come "Storie Italiane", con Eleonora Daniele, hanno dovuto posticipare di un giorno la ripartenza. Grande attesa anche per "I Fatti Vostri" che doveva riprendere oggi con al timone Salvo Sottile e Anna Falchi al posto di Giancarlo Magalli. Ecco cosa è successo.

Rai, è caos palinsesti

I programmi della mattina e molto probabilmente alcuni del pomeriggio non sono andati in onda oggi 13 settembre a causa dello sciopero dei giornalisti Rai. Semplice slittamento di poche ore ed esordio rinviato per "Storie Italiane", "Unomattina" e "I Fatti Vostri". Sul terzo canale della tv di Stato invece non sono andati in onda Agorà e Elisir. Per riempire il vuoto sono stati trasmessi spezzoni di repliche e film.

Rai, lo sciopero

Lo sciopero, dunque, ha modificato la regolare messa in onda dei programmi a partire dalla mattinata. Nel comunicato stampa diramato da Viale Mazzini nei giorni scorsi si legge che "è stata proclamata l’astensione dalle prestazioni accessorie dal 23 agosto al 14 settembre a cui si aggiunge anche una giornata di sciopero prevista per il 13 settembre. In conseguenza di ciò la prevista programmazione televisiva potrebbe subire delle variazioni". Lo sciopero comporta anche edizioni del tg in forma ridotta.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Settembre 2021, 13:34

