Rai, Prix Italia da record: oltre 250 prodotti per la prossima edizione a Roma

Sono oltre 250 i prodotti che le emittenti di tutto il mondo hanno presentato al Prix Italia, il prestigioso concorso internazionale organizzato dalla Rai per programmi di qualità radio, tv e web, che si svolgerà a Roma il 24 e 26 settembre prossimi. «Si tratta di un numero straordinario di programmi di grande varietà e di indiscutibile qualità, che riflette sia la vitalità del panorama mediatico sia la popolarità del nostro concorso», ha commentato Annalisa Bruchi, Segretario Generale del Prix Italia.



Un risultato eccezionale, a dispetto delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria della pandemia da Covid-19: una versione ridotta, che non prevede il premio speciale, e un numero inferiore di prodotti presentabili da ogni broadcaster. In proporzione, i 250 “concorrenti” costituiscono un record assoluto per il Prix Italia. A dimostrazione del fatto che l’azienda Rai non si è mai fermata nel suo ruolo di servizio pubblico e di volano della cultura radio-televisiva e web.



«In tempi così difficili questa grande partecipazione ci onora e ci rende orgogliosi», ha dichiarato il presidente della Rai, Marcello Foa. «Oggi più che mai abbiamo bisogno di senso della comunità, di creatività e di una visione condivisa di rilancio e speranza».



A questa edizione che è la numero 72 aderiscono inoltre 10 nuovi membri: broadcaster provenienti da Colombia, Danimarca, Francia, Monaco, Thailandia, Uruguay, Venezuela e Gran Bretagna. Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Luglio 2020, 13:37

