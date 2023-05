Rai, nuovi palinsesti: Annunziata, Berlinguer e Ranucci superano la corsa a ostacoli. Ora tocca a Bortone e Giandotti. Fiducia alla Fialdini

È cominciata una nuova gestione nei vertici della Rai e come si fa quando si volta pagina con una nuova maggioranza politica, non tutti i programmi vengono confermati. Così come capita con i conduttori. È vero che secondo quando indicato dal nuovo ad Roberto Sergio le priorità di questa nuova governance sono Contratto di servizio, Piano Industriale, Piano di sostenibilità, Transizione digitale, massima attenzione verso il target giovane (generazione zeta e alpha), valorizzazione dei dipendenti e dei collaboratori under 30, valorizzazione delle risorse interne. Tuttavia ci sono i palinsesti da decidere e rendere pronti per la presentazione ufficiale che si terrà il 7 luglio.

I programmi confermati

Al momento per un programma come quello di Fabio Fazio che saluta la Rai ce ne sono altri che sono stati confermati anche per la prossima stagione. Si tratta di Report, Cartabianca, Chi l'ha visto?, Mezz'ora in più, Fame d'amore, Linea Verde, Linea Verde Life, I Fatti Vostri, Tv talk, Ossi di Seppia, Il segno delle donne. Quindi anche personaggi un po’ “scomodi” per il governo attuale, perché non si possono certo considerati allineati, come Bianca Berlinguer, Lucia Annunziata, Sigfrido Ranucci e le sue inchieste hanno avuto il rinnovo del lasciapassare. Così come, tra gli altri, la squadra vincente di Linea Verde composta da Convertini-Peppone e Masi-Ferolla, l’inesauribile Federica Sciarelli, il tandem Salvo Sottile-Anna Falchi. Onore al merito anche per Francesca Fialdini che si vede confermato il programma Fame d’amore. La conduttrice sta andando molto bene anche di domenica con Da noi… a ruota libera.

Quelli che devono ancora varcare la dogana e quelli in pista di lancio

Ora resta da vedere se riusciranno a varcare la dogana anche conduttrici come Serena Bortone e Monica Giandotti, alla guida rispettivamente di Oggi un altro giorno e Agorà. I conduttori lanciati che spingono sull’acceleratore sono Monica Setta, Pierluigi Diaco, Pino Insegno e Claudio Lippi che sembra ormai quasi certo di tornare in Rai con un nuovo programma. Diverso il caso di Luisella Costamagna.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Maggio 2023, 21:00

