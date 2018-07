Lunedì 16 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La settimana della- ammesso che non si decida di prendere altro tempo, visto che non si è ancora trovata la quadra per la Cassa Depositi e Prestiti - comincia alla ricerca di un accordo tra maggioranza e opposizioni. Ci sono da assegnare le poltronissime di Vigilanza, Copasir e Viale Mazzini. Per la prima il favorito è(Pd), mentre per la presidenza Rai (dove occorrono i due-terzi dei voti in commissione) potrebbe uscire il nome dio quello di. C'è anche l'ipotesi suggestiva di Pippo Baudo, il quale sarebbe il primo a declinare l'invito: troppo stress.In corsa per un posto che conta ci sono, profondi conoscitori dell'azienda e stimati dai Cinque Stelle. Il nuovo Cda Rai sarà composto di 7 consiglieri: 2 scelti dal Senato tra i cv arrivati, 2 dalla Camera, 2 dal Governo mediante il Tesoro e uno tra di dipendenti Rai. Tra i 7 dovranno uscire i nomi del capoazienda (l'ad) e del presidente.Nel toto nomine per guidare la Rai ci sono anche(tecnico super partes, ex Discovery e La7) e Tinni Andreatta (direttore RaiFiction). Dietro l'angolo altri due manager:(Viacom) e Marinella Soldi (ex Discovery). Nel Cda potrebbero entrare, Vincenzo Novari (ex ad di Tre), Nunzia De Girolamo, l'ex iena Dino Giarrusso.I dipendenti Rai voteranno giovedì il loro consigliere. Favorita, direttore RaiGold e Rai4, ex vice Rai1 e Rai2. Rivali più accreditati: il tecnico Riccardo Laganà (leader degli scontenti), il giornalista(Usigrai) e il funzionario Gianluca de Matteis. Dopo il Cda cambieranno i direttori dei tiggì e del Gr (orfano di Gerardo Greco passato a Mediaset). Se il M5S avrà l'ultima parola sull'ad, alla Lega spetteranno le testate. A Salvini interessano TgR e Tg1.Per quest'ultimo resta favorito Gennaro Sangiuliano. In rialzo le quotazioni di Alberto Matano, pupillo di Orfeo, stimato e apprezzato da Vincenzo Spadafora. Per lui potrebbe esserci il Tg3. Corrono per un posto al sole Luciano Ghelfi, Ludovico Di Meo, Teresa De Santis e il grillino Leonardo Metalli, che potrebbe beffare Monica Maggioni per la direzione del nuovo canale in inglese.