Rai, valzer di nomine: Carboni al Tg1, Sangiuliano al Tg2, Paterniti al Tg3

Per il momento i nomi dei papabili ci sono. E vista l'incertezza che ha regnato sovrana per mesi non è cosa da poco. I tiggì della Rai si avviano a un giro di valzer che cambierà le direzioni. Il governo ha espresso le candidature. Il Tg1 va a un direttore in quota Cinque Stelle. Come avevano preteso Di Maio e i suoi. Il prescelto per il Tg1 Giuseppe Carboni, 57 anni, è attuale caporedattore del Tg2. Non potendo optare per un esterno a Saxa Rubra avrebbero fatto le barricate è venuta meno la candidatura di Andrea Bonini di SkyTg24.L'accordo prevede il gioco delle parti. Ad: Cinque Stelle, presidente: Lega. Tg1: Cinque Stelle, Tg2: Lega. Raiuno: Lega, Raidue: Cinque Stelle. Quindi Gennaro Sangiuliano è la risposta a Carboni. Ma per ironia della sorte i due si scambiano le testate. Sangiuliano infatti è vicedirettore del Tg1 dal 2009. Al Tg3 va una donna (un'altra quota rosa è prevista per Raidue). È Giuseppina Paterniti, 62 anni, ex corrispondente Bruxelles e Tgr, la testata regionale che va alla Lega. Alessandro Casarin, che già aveva l'interim, diventa direttore. L'altro interim invece non è stato sciolto. A Raisport manca ancora un direttore. Eppure ci sarebbe una certa emergenza, visto il calo di ascolti delle trasmissioni più popolari (a cominciare dalla Ds).Luca Mazzà, 56 anni, da agosto 2016 direttore del Tg3, è invece il designato per il Giornale Radio. A RaiNews resta Antonio Di Bella.Ovviamente i nuovi direttori sono proposte che il cda oggi deve ratificare. Verranno rispedite al mittente solo in caso di due terzi di voti contrari. Per quanto riguarda le reti in lizza ci sono il direttore dei palinsesti (Marcello Ciannamea), due ex vice di Raiuno (Maria Pia Ammirati e Teresa De Santis), uno degli autori più quotati in Rai dal cv impeccabile e senza macchia (Casimiro Lieto). Se dovesse essere quest'ultimo uno dei prescelti, sarebbe una mazzata per Elisa Isoardi e La Prova del Cuoco, di cui è capo progetto. L'unico che non sembra in pericolo rimozione è Stefano Coletta, il direttore di Rai3 subentrato a Daria Bignardi.