Rai e Mediaset, palinsesti estate 2024: programmi, conduttori, orari e date. Tutte le novità

La televisione italiana è già entrata in "mood estate" e, quindi, i palinsesti televisivi e i programmi cambieranno. Rai e Mediaset proporanno ai telespettatori una vasta gamma di trasmissioni tv all'insegna dell'informazione, della cultura ma anche della leggerezza. Inoltre, si vedranno in scena nuovi conduttori e anche volti che il pubblico rimpiangeva da tempo come, ad esempio, Alessandro Greco a Uno Mattina Estate.

Le proposte estate della Rai

Innanzitutto, la Rai trasmetterà l'Europeo di calcio che si giocherà dal 14 giugno al 14 luglio: verranno trasmesse 31 partite, quelle in programma per le 21.00 e, ovviamente, quelle dell'Italia. Alberto Angela, che ha da poco condotto due puntate speciali di Ulisse - una sugli scavi di Pompei e l'altra sullo sbarco in Normandia - tornerà anche con Noos-L’avventura della conoscenza previsto per la fine del mese di giugno. Altri programmi che andranno in onda saranno: Gigi, uno come te con Gigi D’Alessio (giovedì 13 giugno); Una voce per Padre Pio con Mara Venier (venerdì 28 giugno); La partita del cuore (martedì16 luglio).

Il palinsesto estate Mediaset

Per quanto riguarda Mediaset, torneranno Mattino Cinque News che sarà condotto da Dario Maltese che ha da poco concluso la sua avventura come opinionista all'Isola dei Famosi. Pomeriggio Cinque Estate, invece, sarà condotto dalla giornalista Simona Branchetti. Su Rete 4 Roberto Poletti e Francesca Barra porteranno un nuovo talk show in prime time. Zona Bianca continuerà senza interruzioni e, poi, su Canale 5 tornerà il "viaggio nei sentimenti" più famoso di tutti: Temptation Island, condotto da Filippo Bisciglia che dovrebbe tornare in tv dal prossimo 27 giugno.

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Giugno 2024, 22:28

