​Rai italia porta sanremo 2020 in diretta nelle case di tutto il mondo

Rai Italia trasmetterà in diretta nei quattro continenti extra europei l’intera manifestazione canora di Sanremo 2020, con repliche nei prime time dei principali fusi orari. Rai Italia, la tv italiana nel mondo, sarà presente al 70° Festival della Canzone Italiana con una postazione speciale del proprio programma quotidiano L’Italia con Voi.Due gli appuntamenti originali di Rai Italia prima di ogni serata di Sanremo 2020. Il primo sarà un’edizione speciale di 30 minuti dal Teatro Ariston del programma L’Italia con Voi, condotto da Monica Marangoni. L’Italia con Voi tornerà con un secondo appuntamento, della durata di cinque minuti, subito prima dell’apertura del sipario con Amadeus.Insieme a Monica Marangoni e al maestro Stefano Palatresi, ad accogliere cantanti e protagonisti di Sanremo 2020 durante i due appuntamenti de L’Italia con Voi, ci sarà anche il comico Sasà Salvaggio.Rai Italia è il canale per gli italiani all’estero e per la promozione della lingua e cultura italiana nel mondo. Si articola in quattro palinsesti, adattati ai principali fusi orari dei diversi continenti extraeuropei: Nord America, Sud America, Africa, Asia/Australia.Rai Italia raggiunge oltre 20 milioni di case attraverso piattaforme satellitari, cavo, Iptv e OTT in Nord America, Sud America, Africa Sub Sahariana, Australia e Israele, cui si aggiungono le case raggiunte con la diffusione diretta via satellite in tutti i paesi del continente Asiatico.La programmazione di Rai Italia per il Festival di Sanremo 2020 (ora di New York):H 12:15 (NY) - 18:15 (RM): L’Italia con Voi, conduce Monica Marangoni con Stefano Palatresi e Sasà Salvaggio - speciale Sanremo 2020 (durata 30 minuti)H 14:30 (NY) - 20:30 (RM): L’Italia con Voi- Conto alla rovescia. Anteprima del Festival, conduce Monica Marangoni con Stefano Palatresi e Sasà Salvaggio (durata 5 minuti)H 14:35 (NY) - 20:35 (RM): Festival di Sanremo 2020 (diretta)H 21:30 (NY) - 03:30 (RM): Festival di Sanremo 2020 (replica)