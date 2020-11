Agorà sospeso, incendio nello studio Rai di Saxa Rubra: «Partito da una centralina».

Rai, incendio nello studio di Agorà a Saxa Rubra: «Partito da una centralina». Sospesa la trasmissione.

La trasmissione Agorà sospesa per oggi, 13 novembre 2020. Un principio di incendio si è sviluppato nello studio 6 della palazzina Rai a Saxa Rubra, Roma, da cui viene trasmesso l'approfondimento mattutino di Rai3 condotto da Luisella Costamagna solitamente in onda a partire dalle 8. Secondo le prime informazioni, le fiamme sono state spente ma i locali sarebbero invasi dal fumo. La produzione avrebbe cercato uno studio alternativo da cui trasmettere ma la decisione finale è stata - come annunciato dalla stessa Costamagna in diretta su RaiNews24 - di rimandare Agorà all'appuntamento di lunedì.

All'origine dell'incendio pare ci sia un "guasto tecnico" ha spiegato all'Agi Elsa Di Gati, vicedirettrice di Rai 3 e responsabile di Agorà. Che rassicura: «Nulla di grave e nessuno si è fatto male». Secondo quanto si apprende sarebbe andata a fuoco una centralina. In questo momento, i vigili del fuoco sono sul posto.

Oggi la scaletta del programma prevedeva l’analisi dell'aumento dei contagi e dei decessi, le ordinanze delle Regioni e il caso Campania, i finesettimana con di divieti e restrizioni, il dialogo Governo-opposizione. Nel programma anche un’intervista a Francesco Rutelli. Tra gli ospiti di Luisella Costamagna: Lucia Borgonzoni, Lega; Riccardo Ricciardi, M5S; Fabio Melilli, PD; Giovanni Donzelli, Fratelli d’Italia; Tiziana Ferrario, giornalista; Francesco Verderami, Corriere della Sera; Girolamo Lacquaniti, portavoce Associazione Nazionale funzionari di Polizia; Andrea Crisanti, direttore Microbiologia e Virologia Università di Padova.

