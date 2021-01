Rai, il Cda approva il budget 2021: tutte le cifre

Il Consiglio di Amministrazione Rai, riunito oggi a Roma sotto la presidenza di Marcello Foa, ha esaminato e approvato il Budget 2021 di Gruppo illustrato dall’Amministratore Delegato Fabrizio Salini. Secondo quanto illustrato dall’AD, nel difficile contesto della pandemia da Covid-19, il Budget 2021, proseguendo ed intensificando quanto già attivato nel corso del 2020, prevede rilevanti interventi di razionalizzazione dei costi operativi per circa 70 milioni di Euro. Complessivamente, nel biennio 2020 – 2021 Rai prevede di conseguire circa 180 milioni di saving. Considerando anche i positivi effetti della riforma delle modalità di assegnazione a Rai del canone di abbonamento, il risultato netto di Budget 2021 (-57 milioni di euro) è in miglioramento rispetto al Budget 2020.

La gestione per l’esercizio 2021 risente inevitabilmente degli effetti della pandemia che si riflette su prospettive di ricavi pubblicitari e commerciali che, seppur in crescita rispetto all’esercizio 2020, risultano ampiamente inferiori se confrontate con le stime del Piano Industriale 2019 - 2021. Allo stesso tempo, il rinvio al 2021 dei cosiddetti Grandi Eventi Sportivi (Campionato Europeo di Calcio e Olimpiadi estive di Tokyo) e dei relativi costi condiziona significativamente la gestione del prossimo esercizio.

La posizione finanziaria netta 2021, grazie agli interventi sulla gestione operativa, è stimata in riduzione di oltre 180 milioni di Euro rispetto alle tendenze inerziali e in lieve miglioramento rispetto al Piano Industriale 2019 – 2021 che ovviamente non considerava i negativi impatti della pandemia sulla gestione. Nonostante le tensioni delle variabili economico – finanziarie, il Budget 2021 conferma tra i propri obiettivi la salvaguardia della competitività dell’offerta multipiattaforma, l’accelerazione del processo di sviluppo tecnologico e l’implementazione delle nuove attività previste dal Contratto di Servizio.

