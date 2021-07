Rai: “Grazie Raffaella, un modello al quale continuare a ispirarsi”. Presidente Foa e Ad Salini: “Un’artista straordinaria nella storia del servizio pubblico”

“Una donna che ha dato al mondo dello spettacolo e alla Rai – al cui ricordo l’Azienda resterà sempre legata - passione, entusiasmo, allegria, creatività e, insieme, un profondo rigore professionale, un amore per i dettagli, un’attenzione continua e un rispetto profondo per il pubblico. A lei va il grazie della Rai per aver scritto pagine fondamentali della storia del servizio pubblico”. Così il Presidente Rai Marcello Foa e l’Amministratore Delegato Fabrizio Salini, a nome di tutta l’Azienda, commentano la notizia della scomparsa di Raffaella Carrà.

“Raffaella è stata e continuerà a essere - proseguono - un modello al quale ispirarsi, anche per le giovani generazioni, per la sua capacità di parlare a tutti, di innovare e, in molti casi, di precorrere i tempi. Un’artista straordinaria, che resterà impressa nella storia della televisione e che continuerà a essere viva nella memoria collettiva di tutti gli italiani”.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Luglio 2021, 19:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA