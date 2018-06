Mercoledì 27 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Il futuro è già in programmà è uno slogan a effetto, ma soprattutto è il senso della nostra offerta per l'autunno 2018». Così il direttore generale della Rai, negli studi di via Mecenate a Milano, ha aperto lo show per la presentazione dei palinsesti autunnali della. Una presentazione che, spiega Orfeo, «arriva al termine di una stagione molto positiva».Il bilancio del 2017 «è stato molto positivo, con un bel recupero nel finale e un segno più anche per l'anno in corso». La Rai «si è confermata leader assoluta anche rispetto agli omologhi europei» e «ha macinato record su record, da Sanremo a Montalbano. Tutto il resto è solo rumore di fondo». Prima di introdurre le novità in arrivo, poi, Orfeo ha ricordatoSul maxi schermo è apparsa un'immagine sorridente del conduttore scomparso lo scorso mese di marzo e subito è scattata una lunga e commossa standing ovation del pubblico presente in sala. «Abbiamo ancora negli occhi tutte le persone in coda per dare l'ultimo saluto a Fabrizio - ha detto Orfeo -. Questo sorriso è il volto della Rai che vogliamo oggi e speriamo anche per il futuro».