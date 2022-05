L'estate con Drusilla, Nek e Balivo per rilanciare Rai2. E su Rai3 crolla un tabù con Sex

«Non ho mai avuto paura di sperimentare nuovi programmi e la crescita di ascolti su Rai1 mi dà ragione. Per Rai2 invece siamo davanti a una specie di ultima chiamata, occorrono lettura plurima dell’attualità e la freschezza di nuovi volti». Il direttore Stefano Coletta, passato dalla rete ammiraglia all’Intrattenimento Prime Time di tutte le reti Rai è pronto a lanciare la sfida. Bisogna riportare la seconda rete di Viale Mazzini ai vecchi fasti. La prima boccata di ossigeno riguarda tre nuovi programmi estivi. Due co-produzioni e uno interno. La quarta novità invece riguarda Rai3.

Si comincia lunedì 6 giugno, alle 19:50 con “Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo”. In mezz’ora di trasmissione Drusilla Foer rivisiterà lo storico programma della Rai. A farle compagnia ci sarà niente di meno che Topo Gigio. «Pensate che bello – sottolinea Drusilla - farsi accarezzare la testa da Topo Gigio, mica è da tutti. Anni di psicanalisi gettati via alle ortiche».

Martedì 28 giugno in prima serata parte la prima delle quattro puntate previste di “Dalla strada al palco”, il nuovo show dedicato al mondo eclettico e originale degli artisti di strada. «Non è un talent ma un programma narrativo», spiega Coletta, «dove la capacità di ascolto fa la differenza», sottolinea il conduttore Nek, atteso all’esame della prima serata. «Ho chiesto consigli a Carlo Conti», ammette il cantautore.

Il ritorno in Rai di Caterina Balivo è previsto in seconda serata dal 28 luglio (e per 9 puntate al giovedì) con “Help – Ho un dubbio”. Alla conduttrice e al pubblico toccherà il compito di aiutare i protagonisti a prendere una decisione rispetto ai piccoli (e grandi) dubbi che ci assillano nella quotidianità. A supporto del racconto ci saranno gli amici. Il programma di Rai3 butta giù un muro a Viale Mazzini. Un tabù che sparisce. Dal 5 agosto al 9 settembre, in seconda serata, la sessualità entra in palinsesto. Nulla di scandaloso e nessuna polemica - promette Coletta – il programma si chiama “Sex” e nasce da un’idea della conduttrice Angela Rafanelli.

«Parlare di sesso con normalità e con il tono giusto – spiega la conduttrice – il livello della vita è la diversità. È un tema da affrontare nelle famiglie. La vita è di colore arcobaleno, anche se qualcuno continua a vederla in bianco e nero». Chissà cosa pensa Topo Gigio…

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Maggio 2022, 19:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA