Rai Due cala gli assi: Cremonini e Raffaele

Venerdì 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L'attrice e imitatrice - che torna sulla seconda rete in autunno - è intervenuta con un blitz sul palco alla presentazione dei nuovi palinsesti di Viale Mazzini. Nella scorsa stagione la Raffaele ha riscosso un buon successo con lo show Facciamo che io ero. Un altro evento in onda in prima serata il 17 luglio su Raidue è Una Notte a San Siro con Cesare Cremonini che racconta il suo live straordinario.sono il ritorno in Rai di Licia Colò, alla guida di Niagara Quando la natura fa spettacolo, che andrà in onda il lunedì in prima serata, nonché le nuove storie di due poliziotti molto amati dal pubblico a casa: il vicequestore Rocco Schiavone e l'ispettore Coliandro. Sempre per quanto riguarda le fiction nel 2019 arriverà Suburra, la serie coprodotta con Netflix che ha fatto il pieno di consensi. Torna in tv anche Milo Infante alla domenica mattina. Bianca Guaccero sostituirà Caterina Balivo a Detto Fatto.A cominciare da Stasera Tutto è possibile con Amadeus e Nemo. Il clou è fissato per dicembre con il ritorno di Renzo Arbore: due serate-evento con la partecipazione di Nino Frassica e Andrea Delogu. Intanto Mario Orfeo ha annunciato che «gli studi Rai Dear Nomentano diventeranno gli Studi Televisivi Fabrizio Frizzi».