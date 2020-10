Rai documentari presenta: “The Choise - La Scelta” - Lunedì 26 Ottobre in prima serata su rai due

Rai Documentari, in collaborazione con la televisione pubblica americana PBS e il programma televisivo FRONTLINE, presenta la prima delle due serate evento alla vigilia delle elezioni presidenziali americane del prossimo Novembre.

“THE CHOISE-LA SCELTA”, il documentario andrà in onda il 26 ottobre in prima serata su RAIDUE e conterrà un grande racconto, esclusivo e unico nel suo genere, dei due candidati, Donald Trump e Joe Biden oggi in corsa per la Presidenza della prima potenza economica e militare del mondo: gli Stati Uniti D’America.

Grazie a testimonianze inedite come Mary Trump, la nipote del Presidente in carica, la seconda moglie di Joe Biden Jill Jacobs, Steve Bannon, stratega di Donald Trump e John Bolton, consigliere per la sicurezza nazionale, entrambi licenziati dall’attuale Presidente. “LA SCELTA” ricostruisce fedelmente le carriere, le personalità e i messaggi diametralmente opposti dei due antagonisti a pochi metri dal rettilineo finale del prossimo 3 Novembre.

Il Capitolo seguente del grande racconto in vista delle Elezioni presidenziali 2020 “AMERICAN’S GREAT DIVIDE-da Obama a Trump!” andrà in onda sempre in prima serata su Rai Due il 2 Novembre p.v.

