Rai Cartoons on the Bay 2.1 dal 3 all’8 dicembre digital, live & hybrid

Cartoons on the Bay 2.1, il Festival dell’animazione crossmediale e della TV dei ragazzi promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com in collaborazione con RaiPlay svela le sue date. Sarà un’edizione dalle tre anime: Digital, Live & Hybrid. Tre diverse forme per un festival in continua evoluzione, che avrà la maggior parte della sua programmazione in streaming, ma che quest’anno ha come obiettivo anche tre giorni di proiezioni in presenza per il pubblico de L’Aquila, dal 3 all’8 dicembre, come assaggio del triennio in cui il Festival, dal 2022, verrà ospitato in terra abruzzese.

È Andrea Cascioli a firmare il manifesto dell’edizione 2021, che vede protagonista Nathan Never, l’eroe della scuderia della Sergio Bonelli Editore, che proprio il 18 giugno del 2021 festeggia i suoi 30 anni di vita. Era infatti lo stesso giorno del 1991 che vide per la prima volta l’Agente Speciale Alfa arrivare nelle edicole italiane.

«Con la presentazione del manifesto firmato dall’artista Andrea Cascioli parte l’edizione 2021 di COTB, che ci vede procedere con fiducia sulla strada del ritorno alla normalità post pandemia – afferma Teresa De Santis, presidente di Rai Com – La manifestazione si svolgerà infatti nella grande piazza digitale di RaiPlay, sempre più frequentata anche da un pubblico giovane. I linguaggi e le tecniche dei cartoni animati stanno entrando prepotentemente nel dibattito sull’evoluzione dei meccanismi della fiction e del cinema, ma anche del marketing e dalla pubblicità. E quindi Cartoons on the bay, nell’ambito del Servizio Pubblico, assume un ruolo fondamentale come momento di scouting per raccontare e anticipare questi nuovi scenari. Il futuro è già presente alle porte».

Il manifesto di Cartoons on The Bay 2.1 è stato pensato proprio come la copertina di un albo di Nathan Never, con tutti gli elementi grafici che i suoi lettori hanno imparato a riconoscere sin dall’ormai mitico numero 1. Al fianco di Nathan Never troviamo il sodale Sigmund Baginov, il genio dei computer dell’Agenzia Alfa. Sullo sfondo il Pulcinella di Cartoons on the Bay veglia su entrambi, mentre i compagni dell’Agenzia Alfa e i manifesti delle precedenti edizioni del Festival fluttuano nel cyberspazio.

«Con l’immagine dell’edizione 2.1 di COTB abbiamo voluto rendere omaggio a uno dei personaggi più popolari del fumetto italiano» dice il direttore artistico del Festival Roberto Genovesi. «Per me che in una vita precedente realizzai sia il gioco di ruolo che il videogioco di Nathan Never è un piacevole déjà vu e anche un modo per ribadire la vocazione di COTB come festival in cui animazione, fumetti e videogiochi fanno parte dello stesso DNA».

Il manifesto ufficiale di Cartoons on the Bay 2.1 rappresenta un cambio di marcia nella collaborazione tra il Festival e la Sergio Bonelli Editore, che sarà scandita da una serie di iniziative che verranno annunciate nei prossimi mesi.

ANDREA CASCIOLI, NOTE BIOGRAFICHE

Andrea Cascioli nasce a Roma il 26 Marzo 1964. Inizia a disegnare a 10 anni come autodidatta, a 16 anni scopre la sua seconda passione, la radio, nel 1993 inizia la sua collaborazione con la Sergio Bonelli Editore proprio con Nathan Never, per cui disegna la graphic novel Terra, pubblicata l’anno successivo e da allora sono 1994 a oggi sono le 33 storie dell’Agente Alfa di sua mano, tra cui la bellissima “L’anima della città” e l’epocale albo della morte di Aristotele Skotos, nemico mortale dell’agente Never.

Dal settembre 1998 fino al 1999 è docente della Scuola Internazionale di Comics presso la sede di Roma.

Torna ad insegnare per la Comunità Europea nel 2006 in un Corso Superiore di Cinema d’Animazione come docente di Storyboard per Ma.Gi.Ca.

Andrea Cascioli è conosciuto anche per la sua passione nei confronti dei gatti: il suo impegno nei confronti dei gatti ciechi o in pericolo di vita si concretizza in un’iniziativa che si chiama “Progetto Stevie Stivaletti”.

“Lo scrittore, i suoi gatti e un mistero” è il suo primo romanzo, del 2014.

