Il Tar del Lazio accoglie il ricorso della Rai contro la delibera Agcom

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio accoglie il ricorso della Rai contro la delibera Agcom che si era tradotta in una multa di 1,5 milioni di euro a carico della Rai, sospendendo quindi l'efficacia della delibera dell'Autorità e fissando "per la discussione del ricorso nel merito l'udienza pubblica dell'11 gennaio 2021". Insomma per il momento le casse della Rai non dovranno sborsare 1,5 milioni di euro grazie agli avvocati Ottavio Grandinetti, Andrea Aurelio Di Todaro e Daniele Majori che hanno rappresentato e difeso la Rai.



Più in dettaglio l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni a febbraio scorso ha ritenuto che vi fossero i presupposti per l'avvio di un procedimento contro la Rai per "presunto inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto nazionale di servizio con particolare riferimento ai principi di rispetto del pluralismo e del contraddittorio, nonché di correttezza e completezza dell'informazione''. Ed ha, quindi, irrogato una sanzione pari a 1,5 milioni di euro. Una delibera che aveva puntato il dito contro diversi programmi delle reti generaliste, ma anche servizi informativi del Tg2, della Tg3, di 'cartabianca' e de 'L'Approdo di Gad Lerner. Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Giugno 2020, 20:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA