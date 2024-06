Raffaella Carrà: Treccani la consacra tra i «Miti italiani»

di Redazione web

Raffaella Carrà è a tutti gli effetti un “tesoro nazionale”, la consacrazione definitiva arriva dall'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani. La cantante, la ballerina, l'attrice, la carismatica conduttrice tv inaugura la collana Miti italiani con il volume semplicemente intitolato «Raffaella Carrà».

A Raffaella Pelloni in arte Carrà, il cui impatto nella cultura nazional-popolare è testimoniato dal neologismo “carrambata”, entrato di diritto nel Dizionario Treccani nel 2008 e ancora oggi diffusissimo, che l'Istituto dedica un volume fotografico e due serigrafie in edizione limitata firmate da Marco Lodola, con l'intento di celebrarne il mito e «contribuire ulteriormente alla sua meritata immortalità».

Raffaella Carrà, il mito

Il volume è edito in due accurate edizioni: la prima con copertina cartonata declinata in un accattivante color azzurro cielo; la seconda in edizione limitata a 199 esemplari, con copertina specchiata e custodita in un cofanetto in plexiglass, a cui è possibile abbinare una delle due opere su carta di Marco Lodola. «Raffaella Carrà» è un volume di oltre 220 scatti.

Con «Raffaella Carrà» Treccani inaugura la collana Miti Italiani, attraverso la quale omaggia quegli uomini e quelle donne che sono stati protagonisti della vita culturale, artistica, economica ed imprenditoriale del nostro Paese. Veri e propri 'miti', celebrati attraverso una narrazione coinvolgente ed emozionante, che pagina dopo pagina ne testimonia il contributo e la capacità di innovare e diventare, in qualche modo, immortali.

