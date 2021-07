Raffaella Carrà, l'annuncio di Sergio Iapino: «Venerdì alle 12 un saluto virtuale da tutti i fans»

Un saluto virtuale per Raffaella Carrà, scomparsa ieri a 78 anni. È l'appello che Sergio Iapino ha lanciato questo pomeriggio a tutti i fans di Raffa, di cui saranno celebrate le esequie venerdì 8 luglio alle ore 12 a Roma, presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli. «Faccio un appello: chiedo a tutti i suoi fans, in Italia, nel mondo, nelle chiese dei piccoli paesini come in quelle delle grandi città, di darsi appuntamento alle ore 12 di questo venerdì, per offrire tutti insieme l'ultimo saluto virtuale a Raffaella», ha detto Iapino.

