Raffaella Carrà, moneta da 2 euro dedicata alla signora della televisione. L'annuncio di Fabio Canino

A Raffaella Carrà verrà dedicata una moneta commemorativa da 2 euro nel 2023. A dare l’annuncio è stato il giudice di Ballando con le stelle Fabio Canino che, intervenuto nel corso del “Festival della Tv” di Dogliani (Cuneo), ha spiegato che alla signora della televisione italiana verrà tributato un doveroso onore dopo oltre 50 anni di carriera e a meno di due anni dalla sua scomparsa.

Ilary Blasi e quelle foto senza veli: «Si fece pagare 8 milioni di lire». Spunta il retroscena

Raffaella Carrà, una moneta commemorativa da 2 euro per la signora della televisione

«Giusto che tributi di questo calibro ci siano – ha dichiarato Fabio Canino, come si legge dalle colonne de Il Fatto Quotidiano –. In generale, vorrei che gli omaggi ai nostri grandi personaggi venissero fatti quando sono in vita e se li possono godere come nel mio piccolo ho fatto io: il mio amore per Raffaella era vero, tanto che le dedicai un libro nel 2007 e poi uno spettacolo teatrale, ‘Fiesta’».

🪙 Raffaella Carrà sulla moneta da 2 euro.



🇪🇺 Ogni anno i Paesi membri della zona euro possono coniare e mettere in circolazione monete commemorative o celebrative.

Nel 2023 l’Italia dedicherà le monete da €2 a Raffaella Carrà.



👉🏻 https://t.co/MRomFRWDhX pic.twitter.com/0pG3CIl7zP — Cinguetterai  (@Cinguetterai) September 5, 2022

Non è il primo omaggio che viene tributato alla conduttrice, a cui è già stata dedicata l’intitolazione di una piazza a Madrid, del lungomare di Bellaria e del Centro di Produzione Rai di Via Teulada. L’assessore Jorge García Castaño, quando le fu intitolata una piazza a Madrid, dichiarò: «Lei rappresenta un’icona di libertà per molte generazioni. La sua musica ha ispirato più generazioni. È stata una delle prime figure pubbliche a parlare di libertà sessuale ed è un punto di riferimento per la musica e la televisione, un’icona, per Madrid e per la Spagna intera. Dobbiamo omaggiarla al più presto. Merita questo riconoscimento, visto che è sempre stata molto legata a Madrid, città in cui diceva di sentirsi libera e dove si sentiva molto a suo agio a godersi la vita delle sue strade e delle sue piazze».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Settembre 2022, 19:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA