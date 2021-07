Raffaella Carrà, fiori gialli in basilica. Da Milly Carlucci a Carmen Russo, tanti amici per l'addio DIRETTA

Stanno per iniziare i funerali di Raffaella Carrà, la leggenda della tv italiana scomparsa lunedì scorso. La cerimonia funebre verrà trasmessa dalla Rai in diretta su Rai1 in uno speciale a cura del Tg1: il collegamento dovrebbe iniziare a partire dalle 11.40, con la cronaca dei giornalisti del Tg1 Giuseppe La Venia ed Elena Di Vincenzo. Ampio spazio alla cerimonia funebre sarà dato anche su RaiNews24, che aprirà continue finestre informative durante le edizioni in onda dalle 12.

I funerali si svolgeranno nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli a Roma. I cittadini avranno anche la possibilità di seguire le esequie in diretta attraverso un maxischermo allestito in piazza del Campidoglio. Si ricorda a tutti i partecipanti di attenersi a quanto disposto dalla vigente normativa contenente misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del coronavirus, e di indossare mascherine chirurgiche o Ffp2.

I vip presenti, da Milly Carlucci a Massimo Lopez

La basilica è già allestita con gli omaggi floreali (domina il giallo, il colore preferito dell'artista e conduttrice) arrivati in questi giorni di Camera ardente. Ad aprire le esequie sarà fra Simone Castaldi, con lui officeranno quattro frati cappuccini di San Giovanni Rotondo. Tra i primi ad arrivare Sergio Japino in completo grigio chiaro, che passa dalla chiesa alla Sala della Protomoteca dove si trova ancora il feretro, l'ad della Rai Fabrizio Salini, Milly Carlucci, Massimo Lopez, Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi, Michele Cucuzza, Beppe Convertini, Alessandro Greco. «Quando ho sentito la notizia non riuscivo a smettere di piangere - dice Carmen Russo -. Raffaella ha insegnato l'arte a tutti noi, deve continuare a essere un esempio. Manca già a tutto il mondo». Turchi, commosso ricorda di «aver iniziato con Raffaella e oggi manca come.se avessi perso una sorella».

