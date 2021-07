Raffaella Carrà, tutti davanti alla tv per l'ultimo saluto: 3 milioni di spettatori per i funerali

L'affetto e l'ammirazione degli spettatori televisivi italiani per Raffaella Carrà l'hanno accompagnata anche nell'ultimo viaggio. La diretta dei funerali della conduttrice curata su Rai1 dal Tg1 e in onda dalle 11.41 alle 13.26 è stata infatti seguita da 2.974.000 spettatori, con il 28,3 di share. Ai telespettatori di Rai1 vanno inoltre sommati quelli che hanno seguito i funerali a cura del Tg4 su Rete4, che sono stati altri 423.000 spettatori con il 4.1% di share.

L'addio all'icona tv

Lacrime, commozione, applausi prolungati ma anche gioia e sorrisi. Così l'Italia ha dato oggi l'ultimo saluto a Raffaella Carrà, con una cerimonia alla Basilica di Santa Maria in Aracoeli in Campidoglio che ha ricordato l'artista romagnola in tutti gli aspetti più significativi della sua personalità. Pochi fiori, pochi orpelli, come lei stessa aveva chiesto, in un rito semplice ma pregno di emozioni e ricordi.

Oltre alla famiglia e ai più stretti collaboratori, molti i volti noti del mondo della politica e dello spettacolo presenti alla cerimonia: tra gli altri il ministro della Cultura Dario Franceschini, la sindaca di Roma Virginia Raggi, l'ex ministro dell'Economia e candidato a sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l'ad Rai Fabrizio Salini, il direttore di Rai1 Stefano Coletta. Molti anche i colleghi della grande soubrette, tra cui Milly Carlucci, Michele Cucuzza, Serena Autieri, Massimo Lopez, Alessandro Greco, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, solo per citarne alcuni.

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Luglio 2021, 10:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA