, icona della tv in Italia come in, viene insignita oggi, dall’ambasciatore di Spagna in Italia Alfonso Dastis, a nome e per conto del Re di Spagna Felipe VII, assieme ad un’altra donna emblematica per i due paesi, come Lucia Bosè, dell’onorificenza di Dama «al Orden del Mérito Civil». Una cerimonia che si svolge all’, seguita da un talk show ricco di ospiti dalla Spagna, come la cantante Alaska, e dall’Argentina, dove «’Raffaella è altrettanto amata», sottolinea le leader del gruppo musicale Tequila. A moderare l’incontro per l’Italia, una scattante Gabriella Carlucci.«Il mionudo veniva fuori da un completo studiato da un costumista della Rai. Ora non ne ricordo il nome. Ma le ragazze d’estate già giravano così, con la pancia scoperta e i pantaloni lunghi. Io non mi sono fatta problemi a farlo vedere in tv. Ero libera. Anche i ‘colpi di testà erano il segno della libertà dalla lacca, dalle sovrastrutture, dalla rigidità. Io ero così, senza costrizioni». Una dichiarazione di "non colpevolezza" per aver turbato il sonno degli italiani agli inizi degli anni Settanta, con quel balletto col pancino di fuori, in una tv ancora molto limitata alla censura, quella di Raffaella Carrà, seduta comodamente nel salotto dell’Auditorium in smoking nero disegnato per lei da Guillermo Mariotto, direttore creativo della Gattinoni. Anche lui in sala e pronto a scattare in aiuto dell’ambasciatore che non riesce ad appuntare la decorazione sul revers della giacca della Carrà. Intanto l’ironica Lucia Bosè, con i suoi capelli turchini, dopo aver preso la medaglia che casca anche a lei dopo un pò cerca di sdrammatizzare: «Pensavo fosse un diamante, ma forse avrei preferito un prosciutto spagnolo». Poi rivolgendosi al pubblico: «Io non ho nessun merito. Solo quello di aver partorito un figlio meraviglioso come Miguel Bosè. Non sono una rivoluzionaria come Raffaella. Io ho sposato un torero e ci ho fatto tre figli».Ma la Carrà non parla di rivoluzione: «quella era fatta per la democrazia in Spagna». Intanto su un mega schermo scorrono le immagini dei divi italiani dell’epoca amati dai due paesi. Di una Lucia Bosè attrice in bianco e nero nei film di Antonioni.Dei cantanti e delle canzoni lanciate da Sanremo e dalla tv italiana subito esportati in Spagna, come Antoine, Gianni Morandi, Gigliola Cinquetti, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Adriano Celentano, Mina, Milva, Ornella Vanoni. Si vedono le immagini di Raffaella che balla il Tuca Tuca: «tutto merito di Alberto Sordi - rivela- che accettò di farlo con me in tv dopo una mia telefonata. L’Osservatore Romano lo aveva censurato.Invece fu un successo».Insomma, «io amo la Spagna, è la mia seconda patria» ammette Raffaella. «È un Paese che ammiro profondamente. Bisogna conoscerlo, visitarlo per capirlo. E la gente in Spagna quando mi incontra mi dice sei una di noi».E l’Italia? «Noi siamo piccoli piccoli ma geniali, mentre la Spagna è il ponte con l’America Latina. Anche la lingua è importante. L’italiano arriva a Lugano. Abbiamo eccellenze, ma se si riunissero saremmo ancora più forti».