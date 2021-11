Raffaele Capperi a Oggi è un altro Giorno: «Metà del mio volto era deforme»

A Oggi è un altro Giorno Raffaele Capperi presenta il libro in cui racconta la sua malattia e la cattiveria dei bulli per il suo aspetto. Da bambino bullizzato è diventato presto un uomo simbolo di coraggio e determinazione e star sui social. Un punto di riferimento per tante persone che vivono nella sua stessa condizione.

Raffaele è nato con una malattia che provoca una malformazione al viso e problemi respiratori, ma non danneggia l'attività cerebrale. «Mia madre ha visto solo la parte bella quando sono nato, ma metà del mio volto era deforme. Ho subito otto interventi chirurgici per essere così come sono», racconta.

Raffaele ha fatto un percorso per accettarsi così come è senza vergognarsi. In un videomessaggio la mamma lo invita ad andare avanti senza temere gli altri: «Nel mondo manca l'empatia, ma ci sono anche persone positive», aggiunge.

