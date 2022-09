RadioRai, largo ai giovani: nuove piattaforme, nuovi studi, podcast, social e 12 canali. Tutte le novità

RadioRai ha presentato la nuova offerta per il 2022-23. Ed è una maxy offerta se si tiene conto del grande sforzo compiuto dall’azienda. Del resto l’a.d. Fuortes è stato chiaro con il suo input: “La radio non è la sorella povera della tv”. E prendendo spunto da questo concetto si è dato il via a una nuova fase sulla scia della forte e ulteriore spinta al processo di digitalizzazione. Nuove piattaforme, più social, nuovi studi, tanti podcast, concerti, programmi, informazione, 12 canali.

Ma la notizia più bella è quella che finalmente si dà ampio spazio ai giovani. Perché alle nuove generazioni la radio piace più della tv e soprattutto i giovani amano farla la radio, oltre che ascoltarla. Dalla cultura di Radio3 (Festival del Jazz compreso) a un nuovo canale tutto dedicato ai giovani che avrà un target che comprende gli adolescenti e i ventenni. Con i giovani protagonisti in prima persona, in conduzione e altro. Ci sono già i casting e il nuovo canale comincerà a trasmettere tra ottobre e novembre. Un modo più che onorevole per anticipare i festeggiamenti del centenario di RadioRai, che ha una data: 6 ottobre 2024.

«Rai Radio – spiega il direttore Roberto Sergio – spingerà ancora di più sul dab, grazie a un importante piano di investimenti aziendale. Allo stesso modo, rafforzerà la comunicazione relativa all’ascolto in Ip, con l’obiettivo di rendere l’ecosistema digitale il più pervasivo e qualitativo possibile. L’auspicio è che vada via via diminuendo la centralità dell’Fm, magari con decisioni in merito che mi auguro il nuovo governo vorrà valutare. Stiamo per inaugurare due nuovi studi per Radio 1 – continua Sergio – realizzati in ottica audio video. Per la nuova radio che nascerà a breve dedicata ai giovani, stiamo realizzando una sorta di “meta studio”: un ambiente polivalente, totalmente personalizzabile, con facilità di interazione fra conduttore e ascoltatori e tecniche produttive leggere. Una vera novità nel mondo della radio italiana».

«Per noi è fondamentale – sottolinea il direttore di Radio2, Paola Marchesini - che il pubblico possa scegliere come fruire l’offerta: ascoltando la radio, selezionando contenuti sui social oppure guardandoci in tv o su RaiPlay. La crossmedialità è un valore aziendale centrale per Rai Radio2 e i risultati ci incoraggiano a continuare su questa linea».

Confermati per la nuova stagione, nella doppia veste radio-televisiva in onda anche su Rai2, Radio2 Social Club con Luca Barbarossa e Andrea Perroni, e I lunatici, mattatori della notte radiofonica con una finestra su Rai2, con puntate speciali dai musei italiani. Esempio del riscontro che i format di Radio2 ottengono anche in tv è Radio2 Happy family, lanciato questa estate contestualmente su Radio2 e Rai2 che ha raggiunto punte di ascolto del 6% di share. Intrattenimento puro - con i Gemelli di Guidonia ed Ema Stokholma - che entra nel palinsesto radiofonico il sabato pomeriggio e in onda su Rai2 la domenica mattina. Complessivamente sono 30 programmi e 50 conduttori con oltre 550 ore di radio in tv prodotte da Radio2 per Rai2.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Settembre 2022, 15:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA