Radio 2 diventa h24. E torna il numero 063131

Radio 2 da lunedì sarà con i microfoni aperti h24. Con lo storico numero 06 3131 giorno e notte a disposizione degli ascoltatori. Dalle 6 alle 7.30 il buongiorno arriverà da Caterpillar AM. Dalle 7.45 alle 10.30 sulla cresta dell'onda Il Ruggito del Coniglio. Radio2 Social Club si conferma dalle 10.30 alle 12 con Luca Barbarossa e Andrea Perroni. Seguirà Non è un paese per giovani con Giovanni Veronesi e Max Cervelli. Torneranno on air anche Max Tortora e Margherita Buy. Dalle 13.45 alle 14 spazio alla nuovissima striscia quotidiana 610 Risponde con Lillo & Greg e Alex Braga pronti a rispondere alle domande degli ascoltatori.Tutto nuovo il pomeriggio. Dalle 14 alle 16 un’altra novità: La versione delle due, magazine tutto al femminile a cura di Andrea Delogu e Silvia Boschero. Previste le incursioni e le notizie del “Tg lercio”. Il pomeriggio di Radio2 continuerà (tra le 16 e le 17.30) con le notizie al limite della credibilità di Numeri Uni. Dalle 17.35 alle 18 il ritorno al drive time di 610, la comicità di Lillo & Greg. Dalle 18 alle 20 la linea andrà a Caterpillar e a Massimo Cirri, che per questa stagione sarà affiancato dalle voci femminili di Sara Zambotti e Laura Troya, assieme a Paolo Labati e Saverio Raimondo.Dalle 20 alle 21 Federico Quaranta e Nicola Prudente condurranno Decanter, un programma su enogastronomia. Dalle 21 alle 22.30, ci sarà Back2Back. Pascal arriverà dalle 22.30 alle 23.30 con Matteo Caccia e le sue storie. Racconti di vita dei radioascoltatori. Claudio di Biagio e Federico Bernocchi, in quota “giovani”, dalle 23.30 fino a mezzanotte e mezza sono i conduttori di ME anziano YOUtuberS insieme, a turno e in quota “anziani”, con Claudio Lippi, Barbara Alberti, Michele Mirabella e Lidia Ravera. Dalle 24.30 fino all’1.30 sarà la volta di Rock and Roll Circus. A chiudere il palinsesto Lunatici, in onda dal lunedì al venerdì dall’1.30 alle 6 del mattino e il sabato dalle 24 alle 5.(m.cas)