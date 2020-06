Radio 105 arriva in tv: ospiti della prima puntata Alessandro Borghi e Tiziano Ferro

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Giugno 2020, 12:32

Si accende oggi su Radio 105 Tv sul canale 157 del digitale terrestre “105 Mi Casa”, il programma di Max Brigante con vip e personaggi illustri della musica, dello spettacolo, dello sport, dell’intrattenimento e dell’attualità, quelli già popolarissimi e quelli che stanno scalando rapidamente le vette del successo.Dopo la partenza di “Take Away” con Diletta Leotta e Daniele Battaglia nel mese di marzo, sbarca oggi sul canale 157 del digitale terrestreIn onda in simulcast radio/tv dal lunedì al venerdì dalle 20.00 alle 21.00, “105 Mi Casa” è il salotto di Radio 105, un salotto on air, online e mobile gremito di vip e di personaggi illustri della musica, dello spettacolo, dello sport, dell’intrattenimento e dell’attualità, quelli già popolarissimi e quelli che stanno scalando rapidamente le vette del successo. A “105 Mi Casa” ci si mette comodi e si parla di tutto, con l’ospite in studio, con gli amici in ascolto da casa e da oggi anche insieme al pubblico di fronte alla tv.