A raccontare comincia tu, Raffaella Carrà fa visita a Vittorio Sgarbi

Giovedì 7 novembre appuntamento in prima serata su Rai3 con "", il programma diche in questa terza puntata entra in punta di piedi nell’incredibile casa romana diUna dimora che è quasi un museo, dove l’Arte in tutte le sue espressioni pervade ogni angolo, occupando ogni singolo centimetro con libri, busti e opere pittoriche di ogni epoca, e dove Sgarbi vive perfettamente immerso nei suoi elementi: la politica e l’amore per la bellezza.Ispirato al format spagnolo Mi Casa Es La Tuya, e prodotto da Rai3 in collaborazione con Ballandi Arts, “A Raccontare Comincia Tu" è un programma di Raffaella Carrà, Sergio Iapino e Giovanni Benincasa.Scritto da Raffaella Carrà, Giovanni Benincasa, Salvo Guercio e Caterina Manganella. Produttore esecutivo Ballandi Arts Luca Catalano. Produttore esecutivo Rai3 Adriana Sodano. Regia di Sergio Iapino e Luca Granato. Direzione artistica Sergio Iapino.