Quelli della Luna, anticipazioni terza puntata: Giampiero Mughini racconta le storie di Ayrton Senna e la depressione di Gigi Buffon

Giampiero Mughini

Gigi Buffon

.

Roger Federer

Ayrton Senna

Lunedì 29 Luglio 2019, 20:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Martedì 30 luglio, in prima serata, torna “Quelli della Luna”, terzo di quattro appuntamenti ispirati al 50° anniversario del primo uomo sulla Luna, contraddistinti da un narratore d’eccezione, Giampiero Mughini. Nuovi racconti di fuoriclasse dello sport e di figure meno conosciute, ma spesso protagoniste di storie più interessanti di quelle dei grandi campioni., rivelazione e programma a sorpresa del palinsesto estivo mediaset in onda il martedì sera su rete 4, tornae di personaggi meno noti ma che hanno fatto la storia. Narratore d'eccezioneSaranno dedicate alla Luna anche le quattro categorie con le quali verrà declinata ogni puntata di “Quelli della Luna”: ci sono i Lunari, autori di imprese extraterrestri; i Lunatici, che hanno alternato successi a insuccessi; le Lune Piene, sempre al top nello sport e nella vita; le Lune Nere, che sono caratterizzate dall’essersi rovinate la carriera d’improvviso.Tra i protagonisti del terzo appuntamento spicca, icona degli anni 80, l’uomo che ha combattuto per i suoi diritti dentro e fuori dal ring. Madre italiana, padre del Mali, la sua storia è da luna nera perché è stato dimenticato. Famoso anche per il suo matrimonio con la Venere Bianca, Manuela Falorni, a “Quelli della Luna” rivela: «Una sera ho speso 30 milioni di lire con lei, oggi piuttosto mi sparerei. Mi hanno stroncato la carriera a 30 anni, davo fastidio, dicevo la verità e mi hanno fatto fuori».E ancora, la sfida generazionale a distanza tra, i ritratti di(con racconti inediti di Giorgio Terruzzi), le parabole discendenti di, che ha fatto scoprire al mondo la parola doping, die di, numero 1 anche nella, una pagina mai troppo approfondita della sua carriera.