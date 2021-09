Con Luca & Paolo e Ceran, Quelli che il calcio si sposta al lunedì

Sarà anche vero che “l’intrattenimento classico non va più come una volta”, come spiega il direttore di Rai2 Ludovico Di Meo. Sarà anche vero che “lo stesso destino lo hanno vissuto gossip e cronaca nera”, e che “la pandemia ha cambiato tutto, e ora ad andare forte è senza dubbio la fiction”. Se però il brand è quello di “Quelli che il calcio”, e se a spettinare il tutto a colpi di ironia e comicità c’è un terzetto come Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran, allora il passaggio alla prima serata - con il nuovo titolo di “Quelli che il lunedì” – non è certo un azzardo. Dal 4 ottobre per almeno trenta puntate ogni settimana Rai2 punta su quello che è un “mix di formula consolidata e imprevedibilità” o, come suggerisce con sintesi da perfetta giornalista Mia Ceran, di “continuità sperimentale”. Il calcio? Di contorno. L’attualità, invece, al centro. “Quelli che il lunedì” ripercorrerà i fatti più importanti della settimana offrendo uno sguardo diverso: quello a sei occhi dei tre conduttori succitati e di un team affiatato (tra gli altri Barbara Foria, Ubaldo Pantani, Enrico Lucci e nuovi volti della stand up comedy come Tommaso Faoro, Chiara Galeazzi e Carmine Del Grosso).

Ospiti della prima puntata sono Sara Simeoni, icona del salto in alto a Mosca 1980, e il cantautore Francesco Gabbani armato del suo nuovo singolo. “L’idea è quella di partire in un modo e, chissà, finire in un altro”, butta lì Paolo, che aggiunge celiando: “Speriamo solo che tra la prima e l’ultima puntata ce ne siano tante in mezzo”. In realtà, l’attore comico e conduttore ben sa che “in questa edizione vedo un upgrade: ci sarà musica con artisti di talento, una band nuova dal vivo, vecchi e nuovi sketch miei e di Luca: tornano i talebani, come ci dettano i fatti d’Afghanistan, e pure il virologo Matteo Bassetti, che ormai è una star. Peraltro, lui ci ha confessato che preferisce la nostra imitazione a se stesso”.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Settembre 2021, 16:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA