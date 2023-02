Quelle brave ragazze, il modello Simon muscoloso in slip: la sorprendente reazione di Maionchi, Laurito e Sandra Milo

In giro per la Provenza, “Quelle brave ragazze” (nell’episodio di ieri, su Sky e in streaming su NOW) Marisa Laurito, Sandra Milo e Mara Maionchi vengono coinvolte in un’attività pratica, una lezione di arte figurativa in cui devono riprodurre su una tela bianca un soggetto posto lì davanti a loro.

Marisa Laurito sbotta con Fazio a Che Tempo che fa: «Ce l'hai una domanda anche per noi?»

Quelle brave ragazze, il modello in slip

Il soggetto è Simon, modello giovane e muscoloso, con dei lunghi capelli castani legati, che si presenta davanti alle ragazze indossando solo un paio di slip. Nonostante l’impegno e la cura del dettaglio («non so come dargli volume… lì…»), le opere d’arte delle ragazze lasciano il tempo che trovano… proprio come gli slip di Simon, secondo Sandra «inestetici».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Febbraio 2023, 10:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA