Mentre “Quelle brave ragazze” (ieri il terzo episodio su Sky e in streaming su NOW) sono sul van a Fes, in Marocco, Marisa Laurito riceve una telefonata speciale: quella del suo amico Renzo Arbore. Le altre due ragazze Mara Maionchi e Sandra Milo lo salutano e per lui spendono parole piene di stima e affetto.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Marzo 2023, 10:32

