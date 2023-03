Quelle brave ragazze, Mara Maionchi e il siparietto sul passaporto: «A Forte dei Marmi non serve» VIDEO

A colazione, a Marsiglia, le tre protagoniste di “Quelle brave ragazze” (ieri il nuovo episodio, su Sky e in streaming su NOW) si concedono una chiacchierata. Il tema di oggi sono i viaggi, con Mara Maionchi che confida alle amiche Sandra Milo e Marisa Laurito di non aver viaggiato così tanto nella sua vita. «Sono stata a Parigi, Londra, Berlino… bella sì, Milano è meglio». Non esattamente una viaggiatrice instancabile, ecco: «Il passaporto l’avevo fatto tanti anni fa poi l’ho lasciato scadere, a Forte dei Marmi non ci vuole il passaporto».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Marzo 2023, 10:31

