Miss Flavia e l'incubo bulimia: «Ogni cellula obbedisce ai nostri pensieri...». Quel monologo che non è mai andato in onda ESCLUSIVO

Martedì 10 Settembre 2019, 05:01

aveva scritto qualche anno fa e che voleva leggere in diretta su Rai 1 durante la Finale di Miss Italia 2019, se fosse arrivata alla prova talento. Ma Flavia è stata eliminata prima.«Ogni cellula obbedisce ai nostri pensieri.Possiamo scegliere il nostro destino.Ma a volte no. Entri in un tunnel senza luci.Fatto di buio totale. Uno di quelli che sembrano infiniti.Lo faccio o no?La vita ti mette in continuazione alla prova.E tu che ancora e ancora cedi.Mi riempio quel vuoto che sento dentro.Come?Con l'unica cosa che mi tampona le ferite. La mia droga.Sono tranquilla per qualche istante. Mi consolo con lei.Sono in enfasi. Mi sento bene.Ma tutto cambia nell'attimo in cui inizia la seconda parte del processo.Non voglio più tutta quella merda dentro. Me ne libero.Dolore. Frustrazione. Debolezza. Tristezza. Stanchezza.Ora ci sono loro che continuano la mia giornata.Questa vita mi distrugge. O forse sono io che la sto ammazzando.Lei è straordinaria, io lo so. Ma a volte sembra cosi ingiusta.Si cerca di essere forti davanti ad ogni ostacolo.Ma a volte lo si è talmente tanto che ci si stanca.Lo trovi inutile. E ti lasci andare.Io nella mia merda. Come ogni essere umano nella sua!»