Benotti sceglie ancora Porro per raccontare la sua verità sull'inchiesta delle mascherine

L’inchiesta sul traffico delle mascherine è al centro della puntata di “Quarta Repubblica”, in onda stasera in prima serata su Retequattro. Intervistato da Nicola Porro, Mario Benotti è pronto a raccontare la sua verità sul caso che lo vede sotto inchiesta con altre 7 persone per traffico di influenze in seguito alla provvigione milionaria ottenuta dai produttori cinesi di una maxi-commessa di mascherine, acquistate la scorsa primavera dalla struttura del commissariato per l'emergenza Covid. Benotti torna nel salotto - evidentemente più comodo - di Porro dopo aver rifiutato di rispondere a Giletti e i suoi giornalisti di Non è l'Arena che l'hanno braccato per giorni.

Spazio poi alla politica e al nuovo governo Draghi con Giorgia Meloni e la capogruppo di Forza Italia al Senato Anna Maria Bernini per commentare le prime misure anti-pandemia attese proprio per domani, il piano per accelerare le vaccinazioni facendo i conti con altri tagli alle forniture di dosi da parte dei produttori e le denunce e i provvedimenti che negli ultimi giorni hanno coinvolto la magistratura.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Febbraio 2021, 19:04

